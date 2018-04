Ostia, Triathlon challenge Roma: ultima giornata di sfide

Ultima giornata di Ostia Triathlon Challenge, la manifestazione sportiva che si tiene al Porto turistico di Roma, prima tappa europea del circuito Challenge Family dove sono arrivati atleti provenienti da circa 30 nazioni.

L'evento comporta chiusure al traffico veicolare a partire dalle 8:



- Piazzale dei Ravennati,carreggiatalato mare,corsia di destrarispetto alsenso dimarcia;

- Piazzale Magellano,carreggiatalato mare,corsia di destra;

- P.le Magellano,area di parcheggio lato mare;

- Piazza Sirio,carreggiatalato mare,corsia di destra;

- Lungomare Duilio,carreggiatalato mare,corsia di destra;

- Lungomare Lutazio Catullo, carreggiata lato mare, corsia di destra

- Lungomare Amerigo Vespucci, da P.le C. Colombo fino all’altezza dell'intersezionecon Via Ugo Ferrandi, carreggiata lato mare,corsia di destra;

- Lungomare Amerigo Vespucci, dall’altezza dell'intersezionecon Via Ugo Ferrandi fino a Viale del Lido di CastelPorziano,carreggiatalato mare.



Dalle ore 12 alle ore 19, chiusura di:

- Via Litoranea, dall’intersezionecon Viale del Lido di Castel Porziano fino all’intersezionecon Via Arno (confine X Municipio Roma Capitale)

- Via Litoranea, tratto a duecarreggiate separate, dall’intersezionecon Via Ugo Ferrandi fino all’intersezionecon Viale del Lido di Castel Porziano

- Piazzale Amerigo Vespucci,altezza Via Litoranea

- Viale del Lido di Castel Porziano, dall’intersezionecon Lungomare Amerigo Vespucci fino all’intersezionecon Via Marebbe

- Viale del Lido di Castel Porziano altezzaintersezionecon Viale di Castel Porziano



Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:38



