Ostia, blitz dei baschi verdi nel quartiere dei clan: trovato un fucile

Blitz dei baschi di verdi di Ostia nel quartiere dei clan. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno perquisito una serie di appartamenti trasformati dai pusher in centrali della droga. I palazzi protetti dalle telecamere di videosorveglianza erano stati anche al centro di un servizio della trasmissione televisiva "Le Iene" sul consumo e la vendita di cocaina nella Capitale.

I baschi verdi hanno ispezionato alcuni condomini comunali intorno a piazza Gasparri, feudo dei clan Spada e Fasciani e in un vano nel sottoscala, adiacente alla sala ascensori, le fiamme gialle hanno trovato un fucile semiautomatico calibro 12 oltre alle munizioni a palla e a piombo spezzato.



I controlli hanno permesso di capire che l’arma era stata rubata il 2 aprile scorso in provincia di Rieti. Sul fucile proseguono gli accertamenti per verificare se in passato si stato utilizzato da una banda di rapinatori o se sia invece servito per mettere a segno intimidazioni o avvertimenti sul litorale.

