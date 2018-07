Roma, Ostia, avevano rubato varie identità e architettato truffa on-line: 2 denunce

Si erano impossessati dei dati anagrafici di diversi documenti, poi risultati denunciati smarriti, e avevano attivato vari account falsi per noleggiare materiale on-line. Su queste basi era stata architettata la truffa telematica da due uomini ai danni di una società di Roma, per oltre 10mila euro. I carabinieri di Ostia, dopo una lunga indagine condotta con minuziosi accertamenti di natura telematica, scaturita dopo la denuncia da parte della Società, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone, un italiano di 27 anni e un sudamericano di 28 anni, entrambi residenti a Vitinia, per i reati di truffa e sostituzione di persona. I due, dopo aver noleggiato diverse attrezzature fotografiche, oltre a non pagarle, non le hanno nemmeno restituite, convinti del fatto che non sarebbero mai stati individuati. I carabinieri sono riusciti, a seguito delle perquisizioni operate nelle rispettive abitazioni, a recuperare parte della refurtiva, consistente in una costosissima macchina fotografica e numerose schede di memoria nonché altri cinque documenti d’identità denunciati smarriti, intestati ad altrettante ignare persone.

