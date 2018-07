Ostia, odissea trasporto pubblico: tre autobus rotti in poche ore

Pomeriggio da incubo per i cittadini di Ostia. Infatti, nel decimo municipio di Roma, in poche ore, dalla tarda mattinata al pomeriggio, sono stati almeno tre gli autobus che si sono fermati in mezzo alla strada a causa di un guasto meccanico.La prima vettura si è fermata, verso mezzogiorno, a Piazza Amerigo Vespucci. Triangolo rosso ad avvertire le altre automobili e passeggeri giù dall'autobus.Il secondo bus ha dovuto fermare la propria corsa alle 16.30 a causa di un guasto alle sospensioni. Dalle foto potete notare come un addetto tenga in mano proprio un pezzo dell'autobus ormai privo di passeggeri a Piazzale della Stazione di Castel Fusano.La terza vettura, invece, si è fermata nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, a viale delle Fiamme Gialle. Una giornata da dimenticare per il servizio pubblico, una giornata che precede di sole 24 ore lo sciopero Atac proclamato per giovedì 26 luglio.