Roma, auto distrutta: avvertimento al boss

di Mirko Polisano

Un'auto rubata e poi riconsegnata distrutta al legittimo proprietario, lasciandola in mezzo alla strada in modo che tutti possano notarla. Succede a Ostia in via del Sommergibile, a due passi da via Guido Vincon e da piazza Gasparri, l'enclave dei clan. Il destinatario del messaggio intimidatorio, secondo gli inquirenti, è un pregiudicato della zona. I FATTI Stando a quanto trapela dalle indagini, si tratterebbe di un affiliato del clan Spada. L'uomo, 35enne già noto alla giustizia, sarebbe uscito dal carcere da...