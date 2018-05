Ostia, Terenzio Fasciani gambizzato in pizzeria, scatta un arresto

Arrestato dalla polizia l'autore dell'agguato in una pizzeria di Ostia, avvenuto il 23 novembre 2017, in cui furono esplosi colpi d'arma da fuoco che ferirono due uomini, tra cui il nipote di Terenzio Fasciani, fratello del più noto capoclan Carmine. Nelle prime ore di questa mattina, agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Ostia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Dda di Roma, a carico di C.M., pregiudicato romano di 39 anni, ritenuto responsabile di duplice tentato omicidio, aggravato dalle modalità mafiose.LEGGI ANCHE: Agguato a Ostia, ​uno dei gambizzati è nipote del clan Fasciani