Ostia, albero cade e centra due auto al semaforo: due ragazze ferite in ospedale

Ostia, cade albero in via dei Pescatori e centra due auto. Due ragazze trasportate al Grassi

Tragedia sfiorata a Ostia, dove un albero è caduto su via dei Pescatori in direzione Casal Palocco, centrando due auto in transito. Le due ragazze che erano all'interno delle vetture sono state estratte dalle lamiere da una pattuglia dei Baschi verdi di passaggio e sono state trasportate al Grassi di Ostia. Sono ferite in maniera lieve.Si tratta solo dell'ennesimo caso di alberi caduti a causa del maltempo a Roma.LEGGI ANCHE Roma, bomba d'acqua e tromba d'aria in serata: frane, alberi caduti, allagamenti