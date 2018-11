Sono di un uomo le ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica di Roma lo scorso 30 ottobre. È quanto si apprende in Procura alla luce degli ultimi test compiuti dalla Polizia Scientifica sul dna estratto da un femore. Il materiale genetico è risultato troppo deteriorato per confrontarlo con quello di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ma è certamente appartenuto a una persona di sesso maschile. Dalle indagini è stato quindi escluso che possano essere sia di Emanuela Orlandi che di Mirella Gregori, le due minorenni scomparse nella capitale nel 1983. È quanto si apprende in Procura dopo i primi risultati compiuti sulla datazione di alcuni resti, in particolare sulla calotta cranica e sul radio, dai quali si evince che sono certamente antecedenti al 1964 e che sono di un uomo.

«Da quanto mi risulta questi sono i primi esiti degli esami col metodo del carbonio 14: io vorrei aspettare la fine e poi vorrei avere il risultato dell'esame genetico con il Dna, che può dare la certezza sulla datazione». È quanto afferma Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, dopo gli esiti comunicati dalla procura di Roma sulle ossa trovare in Nunziatura. «Vorrei anche capire - aggiunge - da cosa dipende questo spartiacque così netto del 1964. In ogni caso andrà chiarito perché c'erano quelle ossa pochi centimetri sotto il pavimento».

«Questi primi risultati sono sicuramente interessanti, ma aspettiamo gli esiti definitivi e la possibilità di poter accedere ai dati tecnici. Probabilmente saranno necessari ulteriori approfondimenti su altre ossa disponibili, per essere certi del numero e del genere (maschile e femminile) dei soggetti di cui sono stati trovati i resti». È quanto dichiara Giorgio Portera, consulente della famiglia Orlandi e genetista della Fondazione Filarete dell'Università di Milano.

Ultimo aggiornamento: 13:24

