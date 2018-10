Roma, l'Ordine dei medici contro la chiusura dell'ambulatorio solidale di Tor Bella Monaca: «La sindaca salvi questa realtà»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Ordine dei Medici di Roma interviene sulla vicenda dell'ambulatorio di medicina solidale in viale Aspertini che il VI Municipio intende chiudere e chede alla sindaca Raggi di mettere in campo ogni azione per salvare questa realtà. «Auspichiamo che il Comune di Roma Capitale, e in particolare la sindaca Virginia Raggi, si adoperi pertrovare in tempi molto stretti una soluzione alla vicenda burocratica che rischia di portare alla chiusura il Centro di medicina solidale Onlus di via Amico Aspertini a Tor Bella Monaca, per non lasciare senza assistenza medica quelle persone che più sono in stato di indigenza e per non vanificare l'opera e la disponibilità encomiabili di tanti medici volontari che in quella struttura mettono a disposizione gratuitamente la loro professionalità, con spirito sociale e grande umanità». Questa la richiesta di Antonio Magi, presidente dell'Ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.L'Ordine dei Medici ricorda che nella sede di via Aspertini «vengono forniti gratis farmaci, cure mediche di primo soccorso e visite grazie ad alcune decine di medici che fanno capo alla Onlus e che assistono, conun camper, anche migliaia di famiglie della periferia sudest della città, quella più a rischio indigenza - sottolinea Magi - Tor Bella Monaca, Tor Sapienza, Romanina e Collatina. Secondo i dati resi noti dalla stessa Onlus, nel corso di quest'anno i medici hanno curato oltre 6 mila persone tra cui 150 donne con gravidanze a rischio e più di 500 bambini con infezioni respiratorie acute».