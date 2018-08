Ordinanza anti-alcol, multe da 500 euro a due bar

I militari della stazione Roma Madonna del Riposo hanno multato due gestori di bar di circonvallazione Cornelia, sorpresi a vendere ad alcuni clienti alcolici fuori dall'orario consentito. Nei loro confronti sono scattate sanzioni per 560 euro. Nei guai anche gli avventori a cui i titolari degli esercizi avevano ceduto le bevande alcoliche: in cinque, infatti, sorpresi a bere sulla pubblica via, sono incappati nella stessa violazione dell'ordinanza del sindaco, motivo per cui sono stati multati.

