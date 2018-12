Roma, operazione antidroga dei carabinieri: 11 arresti in 48 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimane alta l’attenzione deidel Comando Provinciale sul fronte dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. I militari hanno attuato una vasta operazione di controllo nelle principali piazze di spaccio, nei luoghi di aggregazione e in quelli della movida che ha interessato anche le zone di Primavalle, Pigneto, Centocelle, La Rustica, Esquilino, Prenestino e Balduina. Il bilancio delle ultime 48 ore di attività è di 11 persone arrestate e di migliaia di dosi tra marijuana, hashish, cocaina e compresse di Suboxone sequestrate. Ingente anche il denaro sequestrato agli spacciatori, oltre 6.000 euro, ritenuto provento della loro illecita attività.Nello specifico, i carabinieri della Stazione Montespaccato hanno sorpreso un cittadino russo di 33 anni, domiciliato a Roma e con precedenti, in atto sottoposto all’obbligo di firma, mentre si aggirava con fare sospetto in via Mattia Battistini. L’uomo è stato tenuto sotto controllo e dopo aver assistito ad un veloce scambio tra lui e un suo “cliente”, i Carabinieri sono intervenuti bloccandoli. Il 33enne è stato trovato in possesso di numerose pasticche di Suboxone, una sostanza affine agli oppioidi che viene utilizzata, principalmente, nei percorsi di riabilitazione dei tossicodipendenti e che rientra nelle tabelle IV e V delle sostanze stupefacenti. Una parte delle compresse erano state appena vendute al soggetto “pizzicato” in sua compagnia. Il pusher è stato arrestato mentre l’acquirente è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe.Al Pigneto, sono finiti in manette due spacciatori in azione tra via del Pigneto e via Ettore Giovenale, entrambi arrestati dai militari della Stazione Casal Bertone. A finire in manette sono stati un cittadino del Gambia di 24 anni e un cittadino del Senegal di 25 anni, sorpresi mentre tentavano di piazzare dosi di marijuana. Mentre gli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante hanno arrestato un 20enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere dosi di marijuana ad un 34enne romano in piazza Vittorio Emanuele. Nelle tasche del pusher i carabinieri hanno trovato altro quantitativo della stessa droga e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. L’acquirente è stato identificato e sarà segnalato quale assuntore. In via Giolitti, il Nucleo Operativo della Compagnia Centro ha arrestato un 23enne tunisino, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere delle dosi di hashish ad un giovane. Poco dopo, sempre in via Giolitti, i carabineiri della Stazione di piazza Dante hanno arrestato un cittadino del Gambia di 23 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, “pizzicato” con decine di dosi di marijuana pronte per essere smerciate.E ancora, nei pressi di viale Palmiro Togliatti, invece, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina hanno arrestato un romano di 34 anni, pregiudicato, sorpreso in possesso di alcune dosi di marijuana e di cocaina. La successiva perquisizione della sua abitazione ha consentito di sequestrare circa mezzo chilo di “erba”. In via Galatea, il Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro ha arrestato un romano di 34 anni, con precedenti, in possesso di 100 grammi di hashish pronti per essere venduti. Nel lungo elenco anche l’operazione dei carabinieri della Stazione Prenestina che hanno fatto scattare le manette ai polsi di una coppia di pusher, entrambi romani di 40 e 22 anni e con precedenti, mentre stavano cedendo delle dosi di cocaina a una ragazza di 23 anni, in viale Telese. L’ultimo spacciatore ad essere arrestato è stato un romano di 44 anni, incensurato, “pizzicato” dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro in viale degli Ammiragli in possesso di dosi di cocaina e di circa 4.000 euro in contanti.