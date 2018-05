Roma, oltre quaranta immobili deserti: il Comune paga 23 milioni di canoni

di Lorenzo De Cicco

Il Campidoglio ha oltre 40 immobili vuoti - né affittati, né occupati illegalmente, né impiegati per attività regolari - eppure da anni sborsa decine di milioni di euro per affittarne altri ancora, da privati, fondazioni, enti pubblici o para-pubblici. L'ultimo rapporto sugli «affitti passivi» elaborato dai tecnici del dipartimento Patrimonio di Roma stima una spesa di 23,5 milioni di euro per i canoni o le indennità di occupazione. Questo solo prendendo in considerazione gli edifici...