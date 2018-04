Fregene, un geotubo per salvare la spiaggia

di Umberto Serenelli

Oltre alla posa del geo-tubo, per frenare l’avanzata del fenomeno erosivo su 800 metri di costa davanti a Fregene sud, il nuovo assessore regionale alle Infrastrutture, Mauro Alessandri, ha garantito anche un ripascimento morbido. «Siamo riusciti a individuare altre risorse – precisa Alessandri – si tratta di circa 300 mila euro con cui effettuare il ripascimento del tratto eroso, con immissione di circa 30 mila metri cubi di sabbia per dare modo ai balneari di lavorare durante la prossima stagione estiva. Confidiamo di ultimare gli interventi, compresi quelle del geo-tubo entro la prima decade di giugno». E’ quanto emerso al termine del sopralluogo, nel tratto di costa antistante Fregene sud, dal neo-assessore regionale, accompagnato dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, dal comandante della Capitaneria di porto, Filippo Marini, dai gestori degli stabilimenti danneggiati dall’erosione e dai sindacalisti della Federbalneari e Balnearia.



SOPRALLUOGO DELL’ASSESSORE REGIONALE E’ stata una visita proficua quella dell’assessore regionale sulla riva del Tirreno. «Il sopralluogo è servito a verificare le reali condizioni della battigia di Fregene – precisa Alessandri – a protezione della quale è prevista la posa del geo-tubo per il quale l’amministrazione regionale ha stanziato 350 mila euro, oltre a quelli per l’immissione della sabbia su un tratto di litorale di circa 800 metri. Lunedì prossimo è inoltre previsto un vertice con il Ministero dello Sviluppo economico per valutare una serie di iniziative di rilancio della cittadina balneare». Gli fa eco consigliere regionale, Michela Califano, che ha sottolineato “l’apertura di un tavolo tecnico con gli operatori del settore. L’obiettivo è sostenere questo importante asset e rilanciare l’economia del mare che bagna la costa del Lazio. Vogliamo ripartire dai progetti degli operatori del settore e integrarli con risorse e programmi concreti”.



BALNEARIA E FEDERBALMEARI SODDISFATTI Le associazioni Balnearia e Federbalneari hanno espresso la loro soddisfazione per “lo scatto in avanti” delle opere a difesa della costa, sottolineato però che è necessario fare presto perché i “colleghi stanno soffrendo enormemente questo grosso disagio”. «Serve, inoltre, un tavolo per lavorare su un concreto progetto futuro visto che queste opere messe in cantiere servono solo a tamponare una situazione momentanea. Occorre un progetto strutturale per il tratto di costa fino a Passoscuro», dicono all’unisono Simona Mancini (Balnearia) e Sara Lollini (Federbalneari). «Ringrazio l’assessore Alessandri per il sopralluogo – afferma il primo cittadino di Fiumicino - nel quale abbiamo verificato una situazione difficilissima. Ci ha poi assicurato circa un intervento urgente che scatterà entro il prossimo mese».



IL SINDACO INCONTRERA’ IL DIRETTORE DEL DEMANIO L’altro aspetto che non fa dormire tranquilli i balneari è il pagamento dei canoni demaniali per un tratto di spiaggia che non esiste più da anni in quanto eroso. «Il 26 aprile – dice Montino – incontrerò il direttore del Demanio al quale ho chiesto un sopralluogo. In quella sede è mia intenzione chiedere l’abbattimento del canone visto che l’arenile di Fregene sud è stato completamente ingoiato dai marosi». In merito alle osservazioni del progetto che prevede la posa del geo-tubo, a circa 30 metri dalla costa, il sindaco è certo che presto verranno risolte per arrivare al combinato di opere: geo-tubo e ripascimento morbido. Solo allora tornerà il sorriso sui volti degli operatori.







Giovedì 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA