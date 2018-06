Olgiata, basisti dietro l'agguato: «Troppi furti nelle nostre ville»

di Camilla Mozzetti

«Ce ne siamo convinti vedendo i furti messi a segno nel corso del tempo: qui dentro ci sono dei basisti». Carlo sta andando a trovare la cognata che vive in una delle tante ville del comprensorio Olgiata, lussuosa zona residenziale a Roma nord. Entra a piedi, salutando con un cenno della mano i vigilantes all'ingresso sud. «Ci conoscono tutti, chi non è di qui non passa facilmente». Vero. Se da queste parti sei uno straniero di fronte agli ingressi è obbligatorio dare il nome della famiglia che si sta...