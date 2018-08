Roma, piano Raggi contro le occupazione: due sgomberi al giorno. «Ma ci sono pochi vigili»

di Giuseppe Gioffreda

Due sgomberi ogni 24 ore, per ogni giorno lavorativo, per raggiungere una media mensile di 44 alloggi liberati dagli abusivi. La stretta del Campidoglio contro le occupazioni degli immobili di proprietà comunale ingrana la quarta e mette nel mirino le situazioni di illegalità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Dopo la denuncia dell'assessora al Patrimonio Rosalba Castiglione, che su queste colonne aveva parlato del pizzo fino a 10mila euro richiesto per occupare una casa popolare, l'amministrazione prova a...