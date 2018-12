Al liceo Plinio gli studenti allontanano gli occupanti: «Lasciateci studiare»

Ultimo aggiornamento: 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata, probabilmente, l'occupazione più breve di questa stagione, segnata da proteste-lampo e da un'adesione studentesca ai minimi storici. Ma al, in via Montebello, nella zona di Porta Pia, il blitz è durato soltanto poche ore. Scattato nel pomeriggio di lunedì, era già concluso nella mattinata di martedì. Il tutto tra le urla e gli appelli degli studenti che, invece, pretendevano di poter tornare a lezione regolarmente: «Andatevene, non siete graditi qui». Ad occupare, sono stati circa venti ragazzi, provenienti in larga parte da altre scuole: Mamiani, Virgilio e Albertelli. Nelle ore successive al blitz, sui social è stato diffuso il messaggio dei rappresentati di istituto che condannavano la presa di possesso della scuola. «L'occuopazione è un gesto politico forte e in quato tale deve essere condiviso da tutti e sicuramente non messo in atto da esterni alla scuola - recitava il messaggio dei rappresentanti - Siamo stati tutti il pomeriggio a convincere i pochi ragazzi del Plinio all'interno ad uscire, con scarsi risultati. Per questi motivi, domani (martedì, ndr), cercheremo di entrare a scuola come tutti i giorni». E di fronte a questa reazione, anche inaspettata, gli occupanti hanno deciso di liberare l'istituto.