Griffe false, sequestrati 2 milioni di occhiali e borse contraffatti nascosti un un capannone di Guidonia: due denunciati

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno individuato e sottoposto a sequestro, nell’area industriale di Guidonia Montecelio, un vero e proprio centro di stoccaggio di prodotti contraffatti, denunciando i due titolari cinesi.In particolare, l’attività è scaturita dal controllo economico del territorio, posto in essere dai finanzieri del Gruppo di Tivoli che, durante un servizio di pattugliamento, hanno fermato un furgone condotto da un cittadino cinese, risultato successivamente titolare d’impresa. L’ispezione del carico ha consentito di scoprire numerosi colli di merce con false griffes. Le Fiamme Gialle, così, hanno deciso, sulla scorta della documentazione rinvenuta, di estendere i propri accertamenti, al fine di individuare il luogo di approvvigionamento dei prodotti.Arrivati nell’area industriale di Guidonia Montecelio hanno perquisito un capannone di oltre 5000 metri quadri, risultato nella disponibilità sia del fermato che di altra cittadina cinese. Al termine delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 2 milioni di articoli contraffatti, principalmente scarpe con marchi Nike e Crocs nonché occhiali Gucci, Rayban e Persol, illecitamente riprodotti. Questi ultimi sono risultati anche particolarmente dannosi per la salute, in quanto realizzati con lenti di plastica di scarsissima qualità. Il valore all’ingrosso della merce si aggira sui 6 milioni di euro, ma avrebbe fruttato molto di più una volta immessa sul mercato. I due titolari cinesi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tivoli per i reati di contraffazione e ricettazione.L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività condotte della Guardia di Finanza a tutela dell’economia legale e della salute dei consumatori.