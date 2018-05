Roma, domani porte aperte nelle oasi del Wwf di Fregene e Maccarese

L'Oasi di Macchiagrande a Fregene e, per la prima volta, anche l'Oasi Vasche di Maccarese ospiteranno domani la Giornata delle Oasi, in cui visite e attività gratuite saranno svolte nelle 100 aree protette dal Wwf

in Italia. Le aree protette accoglieranno tutti coloro che vorranno esplorare questi «meravigliosi esempi di conservazione della biodiversità», sottolinea il Wwf. In programma visite guidate dalle 9.30 alle 18.30 e laboratori per i più piccoli su animali e piante della macchia mediterranea. Saranno presenti anche espositori di prodotti agricoli biologici.



L'apertura gratuita delle Oasi Wwf di domani sarà anche un modo per ringraziare tutti coloro che hanno voluto aiutare l'associazione con una donazione alla campagna «Sos Animali in trappola». I fondi raccolti saranno utilizzati dal Wwf per la campagna contro il bracconaggio e i crimini di natura. «La grave perdita di biodiversità è dovuta in buona parte ai crimini di natura. L'uccisione di specie tanto importanti non rappresenta solo una minaccia ecologica ma condiziona anche lo sviluppo e il futuro di intere popolazioni - dichiara Donatella Bianchi, Presidente di Wwf Italia - Una delle peggiori forme di crimini di natura è il bracconaggio: si è insinuato come un virus letale nel mondo, Italia compresa. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per offrire ai nostri ranger le dotazioni necessarie per fermare i bracconieri e sradicare le reti criminali che spesso abbinano al traffico illegale di specie animali anche altri gravi forme di delinquenza, dal terrorismo al riciclaggio».

