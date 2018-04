Roma, perseguita l'ex fiamma di 40 anni più giovane: nonno stalker nei guai. Su Fb la minacciava con la pistola

di Adelaide Pierucci

La confessione è arrivata dopo l'arresto per stalking: «Mi sono rimbecillito, mi scuso con tutti. Vista la mia età e la sua l'ho ossessionata. Eppure anche lei mi amava». Arrestato a Monteverde un settantunenne che per un paio di mesi ha perseguitato l'ex fiamma, una assistente sociale di trent'anni particolarmente bella ed elegante. L'anziano, mai sposato e senza figli, avrebbe dovuto stare alla larga dalla ex fidanzata vista la misura cautelare che da settimane gli imponeva il divieto di...