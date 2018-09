I carabinieri della stazione di Vitinia hanno arrestato un 64enne romano per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine perché indagato, in passato, per omicidio doloso e per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato notato dai militari a bordo della sua auto per le vie di Vitinia, guidando in maniera spericolata e, per questo, gli era stato imposto l'alt. Non curante, l'uomo ha proseguito la marcia, tentando di investire i carabinieri e fuggendo.



Ne è nato, quindi, un inseguimento, durante il quale il 64enne con manovre pericolose ha percorso via della Tenuta di Giano, dove la corsa è terminata contro un'autovettura del reparto volanti della questura di Roma, accorsa in ausilio insieme ad altre pattuglie dei Carabinieri.



Il malvivente è rimasto illeso e, dopo essere stato ammanettato, è stato associato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA