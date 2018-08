Nomentana, pasticcio ciclabile: pochi lavori e incroci pericolosi

di Camilla Mozzetti

Appena 510 metri realizzati su un percorso che si articola in 3.8 chilometri totali. Ad oggi sono questi i numeri della pista ciclabile di via Nomentana che in futuro dovrebbe collegare piazzale di Porta Pia a via Valdarno attraverso un percorso che strizza l'occhio alla mobilità sostenibile. LEGGI ANCHE Il finto blitz «a sorpresa»: pulite le strade e chiamate un fotografo, arriva la Raggi Ne è certa la sindaca Raggi e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che quattro giorni fa hanno...