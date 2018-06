Roma, schianto sulla Nomentana: camion contro scooter, morto 26enne

Un incidente mortale è avvenuto sulla via Nomentana, all'altezza di via Sant'Alessandro questo pomeriggio alle ore 16.30. Ancora poco chiaro l'accaduto. Quel che è certo è che l'incidente ha coinvolto un autocarro Iveco e un Piaggio Liberty. Il conducente del motorino, un giovane di 26 anni, è deceduto sul posto.



Vano l'intervento degli operatori del 118 che hanno provato a rianimare il ragazzo. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno eseguendo i rilievi. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:20



