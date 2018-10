Tunisino incide il suo nome sulla Fontana di Trevi, bloccato dai vigili

Ancora bersaglio di vandali la Fontana di Trevi. Ieri sera una pattuglia del I Gruppo Centro, in servizio di controllo davanti al monumento, ha fermato un cittadino di nazionalità tunisina di 39 anni, residente in Germania, intento ad incidere con una chiave le iniziali del suo nome su uno dei colonnotti che circondano la parte superiore della fontana. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento al patrimonio artistico. © RIPRODUZIONE RISERVATA