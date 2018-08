Roma, Nomadi, Figliomeni-Rollero: «Subito una commissione permanente sulla sicurezza»

Il caso del Camping River è ancora sotto i riflettori. E sì perché una volta smantellato le famiglie si erano accampate fuori la struttura per protesta. Poi una parte (principalmente donne e bambini) era entrata in un albergo abbandonato sulla Flaminia e infine un’altra parte si è piazzata fuori la stazione di Prima Porta creando allarme tra residenti e pendolari. Insomma una storia senza fine. E diciamoci la verità non era nemmeno uno di quei campi più popolosi e ridotti male come ce ne sono a Roma. Erano altri i problemi. In effetti era uno dei campi tollerati presenti in città, unico a sorgere su un terreno privato, abitato da poco più di 400 persone (anche se i numeri in queste realtà sono sempre relativi) la maggior parte delle persone era arrivata qui da altri accampamenti sgomberati, vedi l’ex Casilino 900 (ma anche il 700). Poi anni di affidamenti diretti (e poco chiari) che l’Anac ha interrotto. Da qui il bando sotto l’amministrazione Raggi per la riassegnazione dei servizi, e l’unica offerta pervenuta: quella della stessa associazione finita al centro delle osservazioni dell’Anticorruzione. E allora non c’erano altre vie d’uscita. Anche perché non esiste un vero Piano (anzi esiste ma è solo una parola che puntualmente ogni amministrazione utilizza ma che poi alla fine non porta a nulla). E ritorniamo al River: oggi 400 persone sono sparpagliate in città che si vanno a sommare a tutti gli altri invisibili (che poi tanto visibili non sono). E così altro che integrazione, progetti o scolarizzazione.



«Episodi come quello che vede il proliferarsi di degrado e bivacco da parte dei nomadi che in queste ore ci vengono segnalate da diversi cittadini e che si stà sviluppando adiacente la Stazione ferroviaria di Prima Porta non risolve certo il problema-nomadi nella nostra città, se per ogni campo rom più grande, se ne creano decine e decine minori, la sindaca Raggi non risolve nulla ma si genera semplicemente caos, portando così insoddisfazione e giusta preoccupazione sul territorio», dicono a chiare lettere l’esponente in assemblea capitolina Francesco Figliomeni del gruppo misto e il presidente del Club delle libertà per le Politiche Sociali e Sicurezza, Marco Rollero (FI).



«Roma deve chiudere questa esperienza fallimentare che è andata aumentando negli anni e di cui ancora oggi i romani pagano il conto - aggiungono - La sindaca Raggi e la sua maggioranza non pensino solo agli spot che provengono da simili operazioni, ma agiscano concretamente per la vivibilità e la dignità di tutta la Capitale, soprattutto dalle periferie dove da tempo vengono considerate figlie di un Dio minore. Dispiace inoltre costatare ad oggi come tutto ciò si inserisce nella più “grave dimenticanza” di non prevedere la commissione sicurezza né come permanente né addirittura come speciale».

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA