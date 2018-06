La morte di Noemi, la Procura indaga per omicidio stradale

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in merito alla morte di Noemi Carrozza, a campionessa di nuoto sincronizzato morta venerdì scorso su via Cristoforo Colombo. In base ai primi accertamenti infatti, la ventenne, morta in un'incidente mentre era alla guida del suo scooter, non sarebbe morta per un malore né per uno scontro con altri veicoli. A provocare la caduta e il decesso quindi potrebbero essere state le condizioni dell'asfalto e in particolare le radici degli alberi ai lati della strada.

Martedì 19 Giugno 2018



