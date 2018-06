Roma, la morte di Noemi, stella del nuoto sincronizzato: si indaga per omicidio stradale

di Marco Carta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le condizioni disastrate della via Cristoforo Colombo, dall'asfalto costellato di voragini e dalle carreggiate dissestate da radici e invase dai rami. Oppure un malore o ancora l'urto con un altro veicolo. Sono passate più di 48 ore dalla morte di Noemi Carrozza, la 21enne stella del nuoto sincronizzato, deceduta lo scorso venerdì dopo aver perso il controllo della sua moto sulla Cristoforo Colombo. Ma le cause dell'incidente continuano a rimanere ignote. Anche per la procura che ha aperto un fascicolo per omicidio...