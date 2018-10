Roma, la madre nega soldi per la droga e il figlio la minaccia con un coltello

Pretendeva dalla madre i soldi per acquistare la droga ma la donna non lo ha fatto entrare in casa e lui è arrivato a minacciarla con un coltello da cucina.



Il figlio, davanti al rifiuto della madre, è andato su tutte le furie, ha prima scavalcato la recinzione della villetta di Rocca di Papa e iniziato a colpire con violenza la porta d’ingresso nel tentativo di forzarla. La mamma impaurita ha immediatamente chiamato il “112”. I carabinieri di Rocca di Papa hanno cercato di calmare il 25enne con precedenti e in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma lui ha minacciato di morte la madre impugnando un coltello da cucina.



I militari hanno atteso il momento giusto per disarmarlo, poi lo hanno ammanettato e portato in caserma. Successivamente, il 25enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato rinchiuso nel carcere di Velletri in attesa del processo. Dovrà rispondere dei reati di tentata estorsione, minacce e danneggiamento.

