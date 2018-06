Niente multe ai colleghi, ausiliarie nei guai: un anno per abuso d'ufficio a due dipendenti Atac

di Adelaide Pierucci

Multa sì, multa no. Trattamento diverso per la stessa infrazione. Anche per auto in divieto di sosta fianco a fianco. Lo scandalo delle multe a singhiozzo nei parcheggi (a pagamento) di via Ostiense, a sei anni dalla scoperta, ha finalmente portato al primo (e che probabilmente rimarrà unico) accertamento di responsabilità: due ausiliarie del traffico di Atac, giovedì, sono state condannate a un anno di carcere per abuso d'ufficio. Per l'accusa, nell'ambito di un sistema collaudato, evitavano di fare...