Nidi, partenze nel caos: tempo pieno e mensa solo dal 10 settembre

di Camilla Mozzetti

Riaprono oggi gli asili nido della Capitale ma attenzione: non sarà una vera partenza. Tra giornate di inserimento e orientamento per le famiglie con piccoli iscritti al primo anno, le seguenti uscite anticipate e il servizio mensa così come quello del tempo pieno che entrerà a regime in tutte le 205 strutture di Roma Capitale, non prima dei prossimi sette giorni, non si può parlare di una ripresa vera e propria. Anzi, già sui social, tra le pagine dedicate alle community dei nidi pubblici, si rincorrono le...