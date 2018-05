Nettuno, sindaco grillino sfiduciato dal notaio: M5S espelle quattro consiglieri comunali

E dopo le dimissioni dal notaio arrivano i provvedimenti dei vertici del M5S. «Daniela De Luca, Marco Montani,

Giuseppe Nigro e Simonetta Petroni, consiglieri dimissionari del comune di Nettuno, non rappresentano più con dignità i valori e il simbolo del MoVimento e hanno tradito il mandato affidato loro in qualità di portavoce del MoVimento 5 Stelle. La loro condotta è da ritenersi inqualificabile. Non potranno più candidarsi nelle fila del MoVimento e sono stati deferiti ai probiviri». È quanto fanno sapere dallo staff del MoVimento 5

Stelle dopo che oggi con le dimissioni di tredici consiglieri, nove di opposizione e quattro pentastellati, è stato sfiduciato il sindaco di Nettuno Angelo Castro

Giovedì 3 Maggio 2018



