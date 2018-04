Nettuno, evita uno scuolabus ma si schianta contro i pali di cemento: grave una donna

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 9 di questa mattina, in via Piscina 3 Cancelli, a Nettuno. Una donna di mezza età del posto è finita fuori strada abbattendo una recinzione con pali in cemento a bordo strada. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la manovra brusca si avvenuta per evitare l’impatto con una scuolabus, ma sono in corso le indagini dei carabinieri e vigili urbani per capire l’esatta dinamica dell’incidente. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportata in un ospedale romano con l’elisoccorso del 118 in codice rosso, è molto grave.

Venerdì 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:20



