Roma, neonato in pericolo di vita a Roma con volo dell'Areonautica

Due velivoli del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare impegnati stamattina in voli sanitari urgenti. Uno dei pazienti è un neonato di poche ore in imminente pericolo di vita. Questa mattina un bimbo nato da poche ore ed in gravi condizioni di salute è stato trasportato con la massima urgenza da Cagliari a Roma, per ricevere cure specialistiche presso l'Ospedale Bambino Gesù. Il trasporto è stato effettuato da un Falcon 50 del 31° Stormo, che è decollato dall'aeroporto di Elmas alle 9:20 ed è atterrato a Roma dopo un'ora. Qui il piccolo è stato rapidamente trasportato in ambulanza presso la struttura ospedaliera. Nel corso della mattinata un altro velivolo del 31° Stormo, un Falcon 900, ha trasportato un uomo di 44 anni in Imminente Pericolo di Vita da Lecce a Roma, per il ricovero e cure specialistiche all'Ospedale San Camillo. Come previsto dalle procedure nazionali, le richieste di trasporto sanitario urgente sono pervenute dalle Prefetture competenti per territorio (Cagliari e Lecce nei casi odierni) alla sala situazioni di vertice del Comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire i trasporti sanitari per IPV su tutto il territorio nazionale.

