Roma, neonati prematuri: al Gemelli con i genitori per 24 ore

Dal prossimo mese verrà garantito ai genitori dei bambini nati prematuri l'accesso 24 ore su 24 nei reparti di terapia intensiva neonatale (Tin), Sub-Tin e patologia neonatale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS. L'obiettivo è quello di promuovere un più stretto contatto tra mamma e papà e i piccoli nati pre-termine anche attraverso la Kangaroo mother care, la pratica di fornire un continuo contatto pelle a pelle tra genitori e neonato, favorendo così l'allattamento materno e riducendo i tempi di ospedalizzazione. L'iniziativa arriva alla vigilia della Giornata mondiale della prematurità che si celebra domani sabato 17 novembre.

Tenere sempre alta l'attenzione nei confronti dei prematuri è anche l'obiettivo della Società italiana di neonatologia (Sin) che raccomanda di garantire l'accesso per tutto il giorno e la notte in tutte le Tin italiane, corsi di rianimazione per i neonatologi e rete di follow-up strutturata per migliorare l'assistenza neonatale in tutto il Paese. «Nel 2017 sono stati 1078 i neonati ricoverati presso la Uoc di Neonatologia del Gemelli - dice il direttore del reparto Giovanni Vento - di cui 370 in terapia intensiva neonatale, 200 in sub-terapia intensiva neonatale e 508 in patologia neonatale. I nati pre-termine, cioè prima della 37ma settimana di età gestazionale sono stati 655, con 144 neonati nati prima delle 32 settimane».

