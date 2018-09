Nemi, domani alle 12 riapre via Riccardo De Sanctis

Riapre venerdì 14 settembre alle ore 12 la strada comunale De Sanctis che collega il comune di Nemi con la via dei Laghi e i quartieri residenziali dei Parco Dei Lecci, Corsi e Rinascita.



Anche la locale Caserma dei Carabinieri, che per via della chiusura del ponte era rimasta tagliata fuori dal centro storico del Paese, sarà nuovamente collegata.



Questa apertura – scrive in una nota il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - permetterà di tornare alla normalità dopo questi pochi giorni di chiusura. Il trasporto scolastico riprenderà il suo normale servizio proprio in concomitanza con i primi giorni d'inizio della Scuola. Anche le attività commerciali, che hanno dovuto stringere i denti in questa settimana, torneranno a giovare di questa apertura".



Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:43



