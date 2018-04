Natale di Roma, il programma della festa dall'Orchestraccia a Sordi

di Laura Larcan

Una grande festa di piazza, tra le esibizioni folk-pop dell'Orchestraccia, la musica popolare di Ambrogio Sparagna, i drammi "romani" di Shakespeare, le giocolerie di artisti di strada, i discorsi storici di insediamenti di illustri sindaci di Roma del passato interpretati da Lorenzo Lavia e le rievocazioni storiche strizzando un occhio a Romolo e Remo. Si conferma una festa di piazza, quella messa in campo dal Campidoglio per il 2771esimo Natale di Roma, con l'evento clou previsto per domenica pomeriggio, dalle 14:30 in poi nell'area pedonale di piazza Bocca della Verità e via Petroselli.



Il calendario è stato illustrato oggi dalla sindaca Virginia Raggi insieme al vicesindaco Luca Bergamo (nella suggestiva cornice del Tabularium che con il suo affaccio mozzafiato sul Foro Romano ha consolato la stampa per i 50 minuti di ritardo sull'orario previsto) e al parterre delle istituzioni partner, tra l'Auditorium Parco della Musica, Teatro di Roma, Teatro dell'Opera e Zetema progetto Cultura. Una domenica, dunque, in cui sianimeranno quattro palchi con un palinsesto di eventi gratuiti, sul modello di festa popolare messo a punto per il Capodanno. «Roma è nostra e dobbiamo celebrarla - ha detto la sindaca Raggi - Il dato nuovo che ci ha ispirato è che il Natale di Roma sia rimasto un pò chiuso alla città e vorremmo che la città iniziasse a partecipare, avendo eventi e momenti che lo celebrassero in maniera diffusa e di piazza».



Tre giorni di eventi variegati, da venerdì a domenico. da mettere in agenda: sabato 21 aprile i musei comunali e i "Viaggi nell'antica Roma" di Piero Angela e Paco Lanciano saranno gratuiti per tutti mentre "L'Ara com'era" al Museo dell'Ara Pacis riserverà una promozione speciale dedicata ai cittadini romani per le giornate di venerdì 20 e sabato 21. La giornata di sabato 21 aprile prenderà il via alle 9,30 con la deposizione di una corona di alloro della sindaca Virginia Raggi al Milite Ignoto a piazza Venezia e proseguirà alle 11 con la cerimonia ufficiale in Aula Giulio Cesare. Alle 12 la banda musicale della polizia locale si esibirà in piazza del Campidoglio e, a seguire, nella Esedra del Marco Aurelio dei Musei Capitolini la sindaca incontrerà alcuni studenti delle scuole superiori romane. Per il compleanno di Roma alcuni appuntamenti vedranno protagonisti anche i Municipi IV e IX con visite guidate gratuite sabato nell'area archeologica Settecamini e alla scoperta dei tesori del Museo della Civiltà. Inoltre, tra le iniziative in programma, in occasione del Natale di Roma ci sarà la riapertura al pubblico del Roseto comunale mentre per gli amanti del grande schermo l'appuntamento è dalle 16 alla Casa del Cinema con la rassegna "Fratelli, Coltelli, Gemelli" a ingresso gratuito realizzata in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma. Anche Ostia sarà coinvolta nelle celebrazioni, con l'esibizione del Coro femminile del Teatro dell'Opera alle 21 al Teatro del Lido di Ostia.





