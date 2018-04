Natale di Roma, al via un week end di arte, cultura ed eventi: il programma

Arte, cultura ed eventi per un week end di festa per il Natale di Roma, che si celebra il 21 aprile di ogni anno. Così la Capitale festeggia il suo 2771esimo compleanno, con un calendario di eventi culturali, appuntamenti didattici, mostre e celebrazioni ufficiali. Il fine settimana del 21 e 22 aprile culminerà domenica con una festa all'aria aperta in cui tutti potranno passeggiare tra piazza Bocca della Verità e via Petroselli, zona che sarà pedonalizzata per l'occasione, e assistere a spettacoli, concerti e teatro di strada. Una festa diffusa, che dalle 14,30 alle 20 trasformerà la strada in un grande teatro a cielo aperto.



Gli eventi sono stati presentati durante una conferenza stampa che si è svolta nell'insolita location del Tabularium dei Musei Capitolini, a cui hanno partecipato, tra gli altri, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il vicesindaco Luca Bergamo, la presidente della commissione Cultura di Roma Capitale Eleonora Guadagno. « Roma è nostra e dobbiamo celebrarla - ha detto la sindaca Raggi - Il dato nuovo che ci ha ispirato è che il Natale di Roma sia rimasto un pò chiuso alla città e vorremmo che la città iniziasse a partecipare, avendo eventi e momenti che lo celebrassero in maniera diffusa e di piazza». «Ci ha aiutato l'esperienza del Capodanno in cui siamo stati ringraziati dai cittadini per la chiusura di via Petroselli e abbiamo costruito un contenitore nuovo di eventi che culmineranno la domenica proprio in via Petroselli - ha proseguito - Vogliamo cosi cominciare a costruire la tradizione della festa romana intorno a un elemento identitario proprio».



LA STORIA

Roma festeggerà il 21 aprile p.v. l’anno 2771 dalla sua fondazione, avvenuta, secondo la leggenda (narrata anche dallo storico Varrone), ad opera di Romolo nel 753 a.C. e celebrata per la prima volta dall’Imperatore Claudio nel 47 d.C. Alla fine dell’Impero Romano d’Occidente, questa festività cadde in disuso, per essere recuperata nel corso del Risorgimento Italiano ed assumere poi, con l’esperienza del fascismo e tramite specifico decreto, il carattere di festa nazionale denominata "Natale di Roma - Festa del lavoro" giacché abbinata ad altra festività. Decreto la cui vigenza cessò nel 1945 per dare spazio, nella nuova Italia repubblicana, alla distinta festività nazionale del 1º maggio, c.d. Festa del Lavoro; e alla festività cittadina del 21 aprile, c.d. Natale di Roma.



IL PROGRAMMA

Tre giorni di eventi variegati, da venerdì a domenico. da mettere in agenda: sabato 21 aprile i musei comunali e i "Viaggi nell'antica Roma" di Piero Angela e Paco Lanciano saranno gratuiti per tutti mentre "L'Ara com'era" al Museo dell'Ara Pacis riserverà una promozione speciale dedicata ai cittadini romani per le giornate di venerdì 20 e sabato 21. La giornata di sabato 21 aprile prenderà il via alle 9,30 con la deposizione di una corona di alloro della sindaca Virginia Raggi al Milite Ignoto a piazza Venezia e proseguirà alle 11 con la cerimonia ufficiale in Aula Giulio Cesare. Alle 12 la banda musicale della polizia locale si esibirà in piazza del Campidoglio e, a seguire, nella Esedra del Marco Aurelio dei Musei Capitolini la sindaca incontrerà alcuni studenti delle scuole superiori romane. Per il compleanno di Roma alcuni appuntamenti vedranno protagonisti anche i Municipi IV e IX con visite guidate gratuite sabato nell'area archeologica Settecamini e alla scoperta dei tesori del Museo della Civiltà. Inoltre, tra le iniziative in programma, in occasione del Natale di Roma ci sarà la riapertura al pubblico del Roseto comunale mentre per gli amanti del grande schermo l'appuntamento è dalle 16 alla Casa del Cinema con la rassegna "Fratelli, Coltelli, Gemelli" a ingresso gratuito realizzata in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma. Anche Ostia sarà coinvolta nelle celebrazioni, con l'esibizione del Coro femminile del Teatro dell'Opera alle 21 al Teatro del Lido di Ostia.

Il calendario è consultabile su www.natalidiroma.it. ​



LE CHIUSURE



Domenica 22 aprile una sfilata partirà dal Circo Massimo per poi percorrere via dei Cerchi, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi.



Dalle 10,30 alle 13,30 via Petroselli sarà chiusa solo in direzione di piazza Venezia, dalle 13,30 alle 24, invece, la strada sarà vietata al traffico in entrambe le direzioni. Via dei Cerchi sarà invece chiusa per l'intera giornata.



Domenica, dalle 8.30 alle 11.30, è in programma una gara podistica quartiere Trieste/Africano con percorso su via Nomentana, corso Trieste, piazza Istria, corso Trieste, viale Eritrea, piazza Sant' Emerenziana, viale Libia, piazza Gondar, viale Etiopia, via Tembiem, via Nomentana, via Pola, via degli Appennini, via delle Alpi, via Malta, Corso Trieste, piazza Trasimeno. Deviate le linee di bus.



Domenica, dalle 7, sono in programma due gare podistiche da viale Franceschini con percorso su piazza Loriedo, via Bardanzellu, viale Togliatti, viale Santi, via Cassiani, via degli Alberini, via Grotte di Gregna, via della Vanga, via del Badile, via del Frantoio, via Venafro, via Trivento, via della Vanga, via Grotte di Gregna, via Santi, viale Togliatti, via Bardanzellu, via Campagna, via degli Alberini, Parco Acea, via Togni, via Spataro, piazza Loriedo, viale Franceschini e largo Franchellucci. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 9 alle 13, è in programma un evento sportivo a Ostia. Sarà chiusa al traffico la complanare di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia tra via del Circuito e via Alessandro Geraldini. Deviate le linee di bus». Così in una nota Roma servizi per la mobilità.