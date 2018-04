Natale di Roma, via alla festa. E il Centro diventa pedonale

di Andrea Bulleri

Duemila e settecentosettantuno anni e non sentirli. In verità qualche acciacco c'è vedi le disastrate strade capitoline ma la voglia di festeggiare la nascita della Città Eterna (che il mito vuole fondata da Romolo il 21 aprile del 753 a.C.) è sempre tanta. E così, tra oggi e domani entreranno nel vivo le celebrazioni per il Natale di Roma: tanti gli eventi, le visite gratuite e le rievocazioni storiche previste, accompagnate inevitabilmente da qualche disagio per la viabilità in Centro. Si...