Roma, nascondevano in auto prezioso vaso etrusco: due denunciati

L'avevano nascosto tra i sedili dell'auto certi di farla franca e poter rivendere quel vaso etrusco tanto prezioso, ma non hanno fatto in tempo. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato un 59enne, originario di Civitavecchia con precedenti, e un 68enne, originario di Norcia, entrambi residenti a Roma, con l'accusa di ricettazione. I Carabinieri hanno fermato i due mentre percorrevano, a bordo di un'auto, via Sarsina, zona Vitinia. Durante l'ispezione, i militari hanno trovato, nascosto tra i sedili del veicolo, un bucchero (vaso) di età etrusca, risalente a circa 2.400 anni fa di valore inestimabile, illecitamente detenuto. Sul vaso, sottoposto a sequestro, saranno eseguiti accertamenti per risalireall'esatta provenienza. © RIPRODUZIONE RISERVATA