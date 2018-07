Roma, nascondeva cocaina nel reggiseno: arrestata

Nascondeva cocaina nel reggiseno. Una donna romana di 41 anni è stata arrestata dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato San Lorenzo l'hanno vista entrare ieri pomeriggio in uno stabile abbandonato di via dei Lucani. L'hanno seguita e controllata. La donna era seduta su una sedia vicino ad un piccolo tavolino, nel reggiseno sono stati rinvenuti 2 involucri contenenti diverse dosi di cocaina.

Giovedì 19 Luglio 2018



