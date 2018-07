Roma, rubano nel museo storico delle Ferrovie: arrestati quattro nomadi

Rubano al museo storico delle Ferrovie in via Casilina, arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Frascati 4 romeni, tra i 18 e i 35 anni, tutti domiciliati nel campo nomadi di via Melibeo. Transitando lungo la strada, i carabinieri hanno notato un'effrazione al cancello d'ingresso del museo e poco dopo hanno bloccato i ladri, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Palestrina.



I quattro erano ancora in possesso degli arnesi da scasso utilizzati e della refurtiva: una moneta antica e dei gemelli in argento, risalenti al periodo del secondo conflitto mondiale; un baule antico con lo stemma delle Ferrovie, due bilance antiche in ottone e due pompe in rame. La refurtiva è stata riconsegnata al responsabile del museo mentre gli arrestati sono stati portati nel carcere di Velletri, a disposizione autorità giudiziaria.

