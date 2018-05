Roma, arte a ostacoli, musei assediati dal degrado: marciapiedi sconnessi, buche nelle strade, rifiuti

di Alessandra Camilletti

Via Guido Reni, Flaminio: lo slalom sui marciapiedi per schivare le radici degli alberi che affiorano e per non inciampare sul selciato rovinato. Via Galvani, Testaccio: l'asfalto sgretolato, il verde incolto, i rifiuti qua e là. Viale delle Belle Arti, Valle Giulia: i resti di un bivacco in un giardinetto laterale, i piazzali rovinati, i marciapiedi con le buche, la segnaletica stradale spezzata in due. Via Tasso, Esquilino: i marciapiedi di sampietrini sconnessi e in un tratto transennati, impercorribili. Qui, dopo il grido del...