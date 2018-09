Ostia, sabato e domenica il Campionato Italiano Nuoto per salvamento dei pompieri

Tre giorni con il Memorial Maurizio Persieri e con il Gruppo Sportivo Francesco Sorgini per la 30a edizione del Campionato Italiano Nuoto per salvamento (6° Campionato Italiano VVF Nuoto). Il Comando dei Vigili del Fuoco infatti, venerdì, sabato e domenica sarà al Polo Natatorio di Ostia per una serie di gare e di dimostrazioni di salvamento in acqua.



Questa edizione è dedicata a Maurizio Persieri, Vigile del Fuoco di Roma, morto nel giugno dello scorso anno a causa di una tragica fatalità, in un canalone in Abruzzo. Persieri aveva 49 anni ed era un esperto scalatore; faceva inoltre parte della caserma romana di via Genova ed aveva prestato anche servizio al Tuscolano2, oltre che far parte anche del gruppo Speleo Alpino Fluviale.



Il Campionato mancava dalla Capitale da ben 29 anni (solo la prima edizione si era tenuta a Roma) e, al Polo Natatorio saranno presenti atleti di tutti i Comandi d’Italia che si cimenteranno nelle classiche discipline del salvamento e del nuoto. Per questa occasione, è stata inserita anche la specialità dei 100 metri misti, gara impegnativa, veloce e divertente. L’iniziativa si tiene grazie al protocollo d’intesa, sottoscritto ormai da un decennio, con la Federazione Italiana Nuoto e con il Comitato Regionale F.I.N.



