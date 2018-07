Roma, è boom di multe hi-tech: in un anno 2,6 milioni

di Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A trainare il record di multe elevate per le strade della Capitale, nell'ultimo anno solare, sono state le rilevazioni elettroniche a distanza: varchi elettronici, telecamere, autovelox. E lo street control, utilizzato a bordo delle auto della polizia locale soprattutto per sanzionare le auto che parcheggiano in doppia fila, davanti ai cassonetti o alle fermate dei mezzi del trasporto pubblico. I nuovi dispositivi hanno consentito di staccare circa 300 mila contravvenzioni in più rispetto all'anno precedente - il picco è...