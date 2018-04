Roma, la Raggi sulle multe in via di Portonaccio: «Decideranno i giudici e il prefetto»

L'esito della vicenda, inerente alle multe in corsia preferenziale a via di Portonaccio, «lo stabilirà il Tribunale e poi

adesso anche il prefetto, per cui se viene riconosciuto che quelle multe non dovevano essere pagate è giusto che non siano pagate. Se invece viene riconosciuto che quelle multe dovevano essere pagate è giusto che siano

pagate».



Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, interpellata da un cronista sulle multe comminate nella preferenziale di via Portonaccio, a margine delle celebrazioni del Natale di Roma. «Noi stiamo cercando di installare più corsie preferenziali possibili e questo è il nostro compito. Poi se c'è qualcuno che ha sbagliato pagherà», ha concluso.

