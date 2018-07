Roma, spaccio e tavolino selvaggio: un arresto e 6 multe a Trastevere

Tavolini selvaggi e spaccio a Trastevere, blitz dei carabinieri. Durante i controlli nel quartiere della movita per porre fine a illegalità e degrado i militari hanno arrestato uno studente pusher di 19 anni, sorpreso in via della Lungaretta, a cedere dosi di hashish a tre coetanei, tutti identificati e segnalati. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 60 grammi della stessa sostanza e circa 3700.00 euro in contanti, probabilmente frutto dello spaccio

Due titolari di attività di ristorazione e 4 di bar del rione sono stati sanzionati per aver “sforato” lo spazio di suolo pubblico a loro concesso per posizionare tavoli e sedie. Per loro è scattata la sanzione amministrativa. Non sono mancate le violazioni dell’ordinanza anti-alcol emessa dal Comune di Roma che hanno colpito 3 persone, sorprese a consumare bevande alcoliche in strada, multate per complessivi 450.00 euro. Sono state 250, infine, le persone identificate e controllate dai carabinieri nel corso dell’operazione.

