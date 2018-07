Roma, a Monti i controlli sulla movida notturna: denunciate 8 persone. Sanzionati due bar per irregolarità sull'ordinanza anti-alcol

Dalle tarda serata di ieri fino a notte inoltrata, i carabinieri della compagnia Roma Centro e dell’ottavo reggimento Lazio hanno effettuato un’attività di controllo lungo le suggestive strade del quartiere Monti. Venti i militari in uniforme e in abiti civili impiegati nelle attività, che si sono dati da fare per evitare schiamazzi in strada o il possibile intralcio alla circolazione stradale da parte dei veicoli parcheggiati in modo non ortodosso dalle persone che arrivano nel quartiere per trascorrere qualche ora nei locali. Le attività dei militari sono state rivolte anche al contrasto di eventuali forme di illegalità diffusa e di degrado. In via Urbana, i militari hanno sorpreso una banda di sei donne - tutte di origini bosniache e di età compresa tra i 20 e i 32 anni – mentre, dopo aver abilmente accerchiato una giovane turista cinese, le stavano sfilando dalla borsa il portafogli. Le borseggiatrici sono state denunciate a piede libero per furto aggravato in concorso. Durante un controllo di iniziativa scattato in piazza della Suburra, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un cittadino tunisino di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, dopo essere stato “pizzicato” in possesso di un coltello a serramanico di 16 cm. Poco dopo, in via Cavour, un cittadino del Gambia di 19 anni è stato notato in atteggiamento sospetto ed è stato trovato con 3 dosi di marijuana nascoste nelle tasche. Le verifiche dei Carabinieri hanno riguardato anche le attività commerciali della zona: in questo contesto, due cittadini di cinesi di 27 e 41 anni, titolari di altrettanti bar, sono stati sanzionati per un importo di 100 euro ciascuno poiché risultati sprovvisti del previsto avviso plurilingue riportante le prescrizioni dell’ordinanza “Anti-alcol” emessa dal sindaco di Roma.

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:00



