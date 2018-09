Roma, stretta contro la movida selvaggia: multe per oltre 30mila euro

Oltre mille controlli nelle zone della movida, 700 i veicoli sanzionati e più di 30 mila euro di multe ai locali. E' questo il bilancio dell'operazione della polizia locale nel weekend nelle zone di Trastevere, Monti e San Lorenzo, con

attività finalizzate alla sicurezza stradale e al rispetto dell'ordinanza anti-alcool. Oltre mille gli accertamenti svolti

dagli agenti dei gruppi Centro, Sapienza, Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) e Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana). Verifiche amministrative ad ampio raggio con circa 500 controlli in locali, pub ed esercizi di vicinato. Riscontrate numerose irregolaritàche hanno fatto scattare multe per oltre 30 mila euro. Diciotto le sanzioni elevate a locali e clienti per il mancato rispetto dell'ordinanza anti-alcol.



Centinaia di controlli anche nelle zone di piazza Bologna, viale Ippocrate, piazzale delle Province e nel quartiere san Lorenzo, dove gli agenti del II gruppo «ex Sapienza», dopo aver multato un pub che somministrava alcolici senza averne l'autorizzazione, ha sorpreso un gruppo di ragazzi che portavano con sé bottiglie di birra, appena comperate in un minimarket che le aveva vendute fuori dall'orario consentito. Il titolare è stato sanzionato. Sono circa 700 invece le violazioni al codice della strada che hanno interessato le vie di Trastevere, del rione Monti e San Lorenzo, con 95 auto rimosse per intralcio alla circolazione.



A questo si aggiungono i controlli condotti dai carabinieri che a Trastevere hanno arrestato 2 pusher e denunciato altre 2 persone, per evasione e porto abusivo di armi. In riferimento all'ordinanza anti-alcol, i militari hanno multato 10 persone sorprese a bere alcolici in strada per complessivi 1.500 euro. Multato, poi, per un importo di 100 euro, anche un locale pubblico, per non aver esposto l’avviso della citata ordinanza sindacale. In totale i Carabinieri hanno ispezionato 15 attività commerciali, identificato 177 persone, controllato oltre 100 veicoli ed elevato sanzioni amministrative per oltre 2.000 euro.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:03



