Sfonda la vetrata della Motorizzazione per assaltare la macchinetta delle bevande: arrestato

Assalta la Motorizzazione civile per prendere di mira la macchinetta delle bevande. Con un piccone aveva mandato in frantumi una finestra della sede di via dell'Acqua Acetosa Ostiense e quando i Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola sono arrivati sul posto lo hanno sorpreso mentre si stava accanendo sul distributore automatico delle bevande. Il 35enne originario di Monza ma residente a Bagni di Tivoli è finito in manette con l'accusa di tentato furto aggravato. Aveva già precedenti. I Carabinieri, transitando nella zona, hanno notato la finestra in frantumi della sede Roma Sud della Motorizzazione e dopo essere entrati nella struttura, hanno notato il ladro che, nel tentativo di fuggire, ha scavalcato una recinzione cadendo. Il 35enne è stato soccorso e trasportato, in stato di arresto, all'ospedale Sant'Eugenio per essere medicato. Nella caduta ha riportato lievi escoriazioni alle dita delle mani, ad un ginocchio e all'anca destra: ne avrà per 3 giorni. Il

ladro picconatore

è stato poi trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

