Roma, con una moto rubata forzano posto di blocco: due arresti

Su una moto rubata forzano il posto di blocco dei carabinieri. Dopo un lungo inseguimento, i militari del Radiomobile di Frascati hanno arrestato due persone di 34 e 44 anni, entrambe di Tivoli per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e danneggiamento in concorso.



Nel pomeriggio di ieri i due a bordo di una moto, su via Polense, hanno forzato un posto di controllo dei carabinieri, dandosi alla fuga. Il lungo inseguimento è terminato dopo circa 9 km, in via Massa San Giuliano quando il guidatore 34enne ha fatto scendere il passeggero e, dopo aver fatto un'inversione a «U» ha cercato di eludere nuovamente i militari. Una volta bloccati i fuggitivi, i militari hanno eseguito accertamenti ed hanno scoperto che lo scooter risultava rubato nel 2014 e la targa apposta corrispondeva ad un altro modello di scooter, rubato lo scorso anno. Dopo l'arresto, i due sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:02



