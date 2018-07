Moto, il Lazio la seconda regione più pericolosa in Italia

Il Lazio è la seconda regione italiana più pericolosa per le moto: con un incidente ogni 837 abitanti, segue la Liguria nella classifica, trainata da Roma (1/663) che è tra le sette province più pericolose del Paese. Sono i risultati di un'analisi fatta da DAS, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, che per rispondere alle nuove esigenze legate alla mobilità delle persone ha lanciato la soluzione «DAS in movimento», estendendo le garanzie anche a chi si sposta con hoverboard, segway, bici o qualsiasi altro mezzo.

« Negli ultimi anni - spiega Roberto Grasso, amministratore e direttore generale di DAS - sono cambiate le abitudini e le esigenze di mobilità delle persone e di conseguenza anche i rischi connessi. Purtroppo non sempre gli incidenti sono collegati alla guida di veicoli di proprietà, spesso ci si può trovare coinvolti in spiacevoli eventi anche con auto a noleggio, utilizzando il car sharing, procedendo a piedi, in bicicletta, in moto o sui mezzi pubblici».

I centauri che si avventurano sulle strade laziali devono prestare particolare attenzione anche a Latina, che con un sinistro ogni 1889 cittadini, è al 38° posto della classifica delle province con la più elevata densità di sinistri elaborata da DAS.

La frequenza di incidenti con moto si abbassa progressivamente a Rieti (1/3685) e Viterbo (1/4780), che a livello nazionale sono rispettivamente al 29° e 18° posto nella graduatoria delle province con la più bassa densità di sinistri. Frosinone, dove si è verificato un incidente ogni 6690 residenti, è la provincia più virtuosa della regione e tra le 9 province più 'sicurè d'Italia. Tra 2007 e 2016 il numero di incidenti con moto nel Lazio si è ridotto del 39%, in misura rilevante a Frosinone (-58%) e Viterbo (-50%). Diminuzioni a doppia cifra sono state rilevate anche a Rieti (-44%), Latina (-39%) e Roma (-38%).

Mercoledì 25 Luglio 2018



